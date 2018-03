Rookontwikkeling door kortsluiting 10 maart 2018

02u43 0

De brandweer en politie zijn vrijdagavond om 17.30 uur uitgerukt voor een grote rookontwikkeling in de Koninginnelaan in Laken. Die was ontstaan door een kortsluiting in een elektriciteitskast in een woning. Er brak geen brand uit. De familie, die aanwezig was in de woning raakte dan ook niet gewond. Ook de schade aan het huis bleef beperkt.





(DCFS)