Rood licht voor Oaktree-project KOMST 72 WONINGEN AAN ZONIËNWOUD TERUG NAAR AF ROBBY DIERICKX

27 april 2018

02u30 0 Brussel Er komen voorlopig geen 72 woningen aan de Welriekende Dreef in Oudergem, pal op de grens met Jezus-Eik en aan de rand van het Zoniënwoud. Na bezwaren van de provincie, de gemeente Overijse en buurtcomité Barbizon heeft het gewest geen milieuvergunning afgeleverd.

Het woonproject Les Jardins d'Oaktree verhit al enkele jaren de gemoederen in Jezus-Eik. Projectontwikkelaar ARH Invest wil 72 woningen bouwen langs de Welriekende Dreef in Oudergem, maar dat ziet men in buurgemeente Overijse niet zitten. Na hevige protesten trok ARH Invest in 2016 de eerste vergunningsaanvragen weer in, om vorig jaar met een nieuw plan op de proppen te komen. Maar ook tegen dat nieuwe plan kwamen meteen klachten. Zo dienden de provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Overijse en het buurtcomité Barbizon een bezwaarschrift in.





Nefast voor buurt

"Dit project is nefast voor de omgeving en voor de rand van het Zoniënwoud", zegt Pips Luppens van de Dorpsraad Jezus-Eik, waartoe ook buurtcomité Barbizon behoort. "Die rand van het Zoniënwoud moet gevrijwaard blijven, waardoor we de plannen van de projectontwikkelaar om er 72 woningen te bouwen helemaal absurd vinden."





Onvolledig dossier

Het protest heeft haar vruchten duidelijk afgeworpen, want zopas besloot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om geen milieuvergunning voor het project uit te reiken. De weigering komt er onder meer op basis van verschillende technische argumenten over onder meer de lozing van afval- en grijs water, maar ook omdat bepaalde dossiers onvolledig geweest zouden zijn. Over de bouwvergunning kwam nog geen uitspraak, maar zonder milieuvergunning kan er niet gestart worden met de bouw.





Schepen van Ruimtelijke Ordening in Overijse Jan De Broyer (Overijse2002/N-VA) is opgelucht dat het Brussels gewest het project een halt toeroept. "Als de 72 woningen er zouden komen, zou het centrum van Jezus-Eik een pak meer verkeer moeten slikken. En dat terwijl we in de gemeente net aan een masterplan aan het werken zijn om de hoeveelheid verkeer terug te dringen. We zijn dan ook voorzichtig positief met deze uitspraak. Volgens onze advocaat is het project voorlopig van de baan als er geen beroep aangetekend wordt."





Volledig nieuw plan

De projectontwikkelaar zou - als hij niet in beroep gaat - wel een volledig nieuw plan kunnen indienen, maar dan moeten alle procedures opnieuw doorlopen worden. Bij ARH Invest was niemand bereikbaar voor commentaar. De dienst Ruimtelijke Ordening van het Brussels gewest kon geen extra informatie over de redenen voor de weigering.