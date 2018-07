Romazigeuners kamperen aan Ninoofsepoort 28 juli 2018

Aan de Ninoofsepoort heeft zich opnieuw een groep Romazigeuners neergepoot, op de grens van Sint-Jans-Molenbeek en Brussel. De gemeente Molenbeek vraagt aan de stad om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Het gaat om een dertigtal familieleden. Zij kamperen normaal gezien aan de Anderlechtstepoort, een paar honderden meters verderop, maar nu de Zuidfoor haar attracties daar heeft opgesteld, verhuisden de Roma's met hun hele hebben en houden naar de Ninoofsepoort. Daar richtten ze opnieuw een klein kamp op. Molenbeeks oppositielid Dirk Berckmans klaagt dat de zigeuners voor heel wat hinder voor de bewoners zorgen en eist dat ze verwijderd worden. Toch is het de stad die moet reageren, want de zigeuners kamperen nog net op Brussels grondgebied. Maar die kijkt voorlopig de kat uit de boom. "We zijn op de hoogte, maar hebben nog geen idee wat we zullen ondernemen", aldus de woordvoerster van burgemeester Philippe Close. (DCFS)