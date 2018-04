Roma's bouwen kamp vlak bij Noordstation 06 april 2018

02u25 0 Brussel De Roma-zigeuners, die de voorbije maanden steeds op verschillende locaties in Brussel hun enorme tentenkampen opzetten, zijn ditmaal neergestreken op een privéterrein in de Paviljoenstraat aan het Noordstation.

De gemeente ging samen met het OCMW en straathoekwerkers al poolshoogte nemen. "Er lopen een heleboel kinderen rond, zo'n kamp is geen plek om op te groeien", reageert Marc Weber, kabinetschef van burgemeester Bernard Clerfayt. "Een van de vrouwen is zelfs zwanger."





De gemeente wil de vijf families verdrijven, maar enkel de eigenaars van het terrein hebben de macht hiertoe. "De eigenaars hebben de politie nog niet gewaarschuwd. Burgemeester Clerfayt wil het terrein afsluiten, want het terrein is te gevaarlijk om te betreden, maar de eigenaars verzetten zich hiertegen. En zolang de Roma-familie zich op het grondgebied bevindt, kan de burgemeester de sluiting niet uitvoeren." (DCFS)