Rolstoelpatiënte heldin in nieuwe strip 'LEA' KAART MOBILITEITSPROBLEMATIEK NOGMAALS AAN FREYA DE COSTER

11 april 2018

02u32 0 Brussel Lea heet ze, de heldin van de nieuwste Brusselse stripreeks. Als jonge journaliste moet ze dagelijks de obstakels van het openbaar vervoer overwinnen. "Het verhaal moet mensen wakker schudden", zegt rolstoelatlete Léa Bayekula, die model stond voor het personage.

In een reportage voor frontnews uit 2016 bewees de 22-jarige rolstoelatlete Léa Bayekula het al. De metro nemen in Brussel is als rolstoelpatiënte een haast onmogelijke opdracht. Dikwijls moet ze noodgedwongen en met veel moeite via de trap in het station afdalen, omdat er geen lift aanwezig is. "Uit die reportage is de idee ontsponnen om een strip te maken over de problematiek van rolstoelgebruikers" zegt bedenker Hans Van de Cauter, die zelf ook in een rolwagen zit. "Zonder er een klaagzang van te maken, willen we de dagelijkse problemen aantonen waarmee iemand in een rolstoel geconfronteerd wordt."





Obstakels

Joël Saucin nam het scenario van 'Reservewiel', de eerste telg van de Léa-reeks, voor zijn rekening en Bernard Cattoor ontwierp de tekeningen. Damien Gay werd ingeschakeld voor de inkleuring.





Lea Bayekula, in het echte leven een topsportster, trad op als rolmodel voor de strip. "Veel mensen beseffen niet hoe moeilijk rolstoelpatiënten het soms hebben. Niet alleen het openbaar vervoer vormt problemen. Neem de Grote Markt als voorbeeld. De kasseien maken het niet gemakkelijk om hier over te rijden. Ook op restaurant gaan is geen evidentie. De meeste zaken zijn enkel via een trap begaanbaar. Ik heb geen andere keuze dan op het terras plaats te nemen, ook al is het barkoud." De strip zet subtiel al deze obstakels in de kijker. De belangrijkste boodschap van het verhaal is dat de infrastructuur van Brussel aan iedereen aangepast moet zijn. "Ook mensen met een beperking verdienen autonomie, in plaats van steeds hulp te moeten vragen."





Wakker schudden

Volgens Bayekula lijkt het stripfiguur erg op de echte Lea. "Ik ben een vechter en heb me nooit door mijn handicap laten tegenhouden. Maar niet iedereen is even sterk. Veel mensen met een beperking blijven thuis, uit angst om de problemen die ze zullen tegenkomen. Ook hen wil ik met deze strip wakker schudden. Het is belangrijk dat mensen met een beperking niet bij de pakken blijven zitten tot alle obstakels weggewerkt zijn."





De strip is te verkrijgen in verschillende Brusselse winkels, zoals Brüsel op de Anspachlaan. Een vervolg is nu al in de maak. "Het verhaal van Lea is nog niet afgelopen. We plannen nog een tweede, derde en vierde strip", aldus Van de Cauter. "In elk verhaal zal een ander aspect naar voren komen, want de problematiek beperkt zich niet tot het openbaar vervoer alleen."