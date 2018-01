Rolstoelgebruikers, laat je assisteren in Schumanstation 20 januari 2018

02u36 0 Brussel In het vernieuwde station Brussel-Schuman kunnen rolstoelgebruikers vanaf nu een beroep doen op de dienst 'B for You' van de NMBS. Wie 24 uur voor vertrek reserveert, kan rekenen op assistentie om aan boord van de trein te gaan en om de trein te verlaten.

Bij de renovatie van het station Brussel-Schuman vorig jaar werd al extra aandacht geschonken aan toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit. Het station beschikt sindsdien over mobiele hefplatformen om de afstand tussen het perron en de trein te overbruggen. De assistentiedienst B for You begeleidt nu ook rolstoelgebruikers van en op de trein. In Brussel is behalve in Brussel-Schuman ook assistentie mogelijk in Brussel-Zuid, -Centraal, -Noord en -Luxemburg. Voor de 17 andere Brusselse stations, waar assistentie niet mogelijk is, een samenwerkingsovereenkomst met taximaatschappijen om personen met beperkte mobiliteit naar het dichtstbijzijnde station met assistentie te brengen. Reizigers die assistentie wensen, kunnen contact opnemen met de Klantendienst van NMBS, via nmbs.be of op het nummer 02/528.28.28.





(DCFS)