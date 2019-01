Rokende bewoner valt in slaap in de zetel, derde verdieping serviceflatgebouw even geëvacueerd Jasmijn Van Raemdonck

23 januari 2019

20u38 0 Brussel In Sint-Lambrechts-Woluwe is woensdag rond 19 uur brand uitgebroken in een serviceflat. De bewoner werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

De brand brak uit op de derde verdieping van het serviceflatgebouw op de Plejadenlaan in Sint-Lambrechts-Woluwe. Een van de bewoners was met een brandende sigaret in slaap gevallen in de zetel. “De bewoner werd overgebracht naar het ziekenhuis met lichte brandwonden en rookintoxicatie”, zegt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer.

De bewoners van de derde verdieping werd tijdelijk opgevangen in een ander deel van het gebouw, maar ondertussen zitten alle bewoners weer op hun kamer. De brand is onder controle, maar de brandweer is nog aan het nablussen. In de kamer waar de brand is uitgebroken, is lichte brand- en rookschade.