Rogiertunnel weer open na zoveelste probleem met ventilatie HA

21 februari 2019

10u00

Bron: Belga 0 Brussel De Rogiertunnel ging deze ochtend opnieuw dicht door een probleem met de ventilatie. Sinds 9.30 uur kan het verkeer er in beide richtingen weer door.

De problemen in de Rogiertunnel stapelen zich op. Gisteren bleef de tunnel urenlang dicht door een brand van een elektrische kabel.

Vanochtend was het weer prijs. Wegens “een incident” werd de tunnel omstreeks 7.50 uur in beide richtingen afgesloten. Oorzaak was een probleem met de ventilatie, legde Inge Paemen, woordvoerster van Mobiliteit Brussel, uit.



De ventilatieproblemen zijn niet nieuw: sinds begin dit jaar moest de Rogiertunnel daardoor nu al zeven keer tijdelijk gesloten worden.



Paemen: "Er zijn momenteel werken bezig aan de elektriciteitsleidingen (hoog- en laagspanning). De problemen stellen zich vaak op het einde van de nacht, bij het aanschakelen van de ventilatie. Daarom worden omstreeks 4 uur tests uitgevoerd. Dat gebeurde ook vanmorgen. Toch gebeurde nadien opnieuw een technisch incident.”

#TunnelBru, het incident is afgehandeld, de Rogiertunnel is in beide richtingen weer open voor het verkeer. Verkeersinfo Brussel Mobiliteit(@ MobirisNL) link