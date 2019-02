Rogiertunnel derde keer afgesloten op één week tijd WHW

08 februari 2019

09u46 1 Brussel Voor de derde keer op één week tijd is de Rogiertunnel moeten afgesloten worden. Opnieuw was de oorzaak ventilatieproblemen.

De tunnel werd volgens Bruzz deze ochtend tussen 6 uur en 7.30 uur afgesloten. Dit had opnieuw gevolgen voor de ochtendspits. Er stonden files vanaf Koekelberg. Een goede tunnelventilatie is belangrijk voor een eventuele evacuatie van rook in geval van brand. “Denk maar aan het brandend voertuig van vorige week in de Leopold II-tunnel”, aldus Inge Paemen van Brussel Mobiliteit. Een technische ploeg kwam ter plaatse en omstreeks 7.30 uur kon het autoverkeer opnieuw door de tunnel.