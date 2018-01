Roger Vanden Stock krijgt titel van ereburger 25 januari 2018

02u26 0 Brussel Roger Vanden Stock mag zich voortaan ereburger van Anderlecht noemen. De voorzitter van RSCA krijgt die titel voor zijn jarenlange bijdrage aan het imago van de gemeente.

"Deze eer is erg hartverwarmend", reageert de 75-jarige Vanden Stock. "Ik ben niet zozeer blij, maar vooral fier. Ik heb onlangs ook mijn vijftigste huwelijksverjaardag gevierd, wat me eraan herinnerd heeft dat het leven kort is. Maar volgens de dokter ben ik nog altijd fit en dus wil ik nog veel ondernemen - ook voor de club. Ik zal RSCA nooit volledig loslaten en mocht Marc Coucke raad vragen, dan zal ik die met plezier geven."





Roger Vanden Stock is de zoon van Constant Vanden Stock, en volgde zijn vader in 1996 op als voorzitter van paars-wit. Hij blijft nog tot 1 maart voorzitter van de club, maar daarna komt er door de overname een einde aan het tijdperk van de familie.





Naast Roger Vanden Stock werd ook Jeanine Burny uitgeroepen tot ereburger van Anderlecht. Zij is de voorzitter van de stichting Maurice Carême, een poëziehuis dat in 1975 gesticht werd door de Anderlechtse dichter Maurice Carême. Tot aan zijn overlijden in 1978 was Jeanine zijn secretaresse én muze.





(DCFS)