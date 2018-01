Roemeense daklozen bouwen houten hut voor kabinet PS 19 januari 2018

02u30 0 Brussel Een Roemeens koppel verblijft sinds enkele dagen in een geïmproviseerde cabine, opgetrokken uit houten planken. Creatief rustten ze de hut uit met een keuken, een houten bed en zelfs interieurdecoratie.

Iuliana (49) en Nicolae (42) verblijven al vier jaar zonder officiële papieren in België. Omdat ze beiden zonder werk zitten, kunnen ze zich geen appartement van het OCMW veroorloven. Ze vonden er dan ook niet beter op zelf een cabine in elkaar te knutselen. Daarvoor verzamelden ze vijf maanden lang houten paletten en materiaal die ze op vuilnisbelten terugvonden. Vervolgens bouwde Nicolae op twee dagen tijd de hut, die ze op de Keizerslaan installeerden, op slechts enkele meters voor het kabinet van de politieke partij Parti Socialiste.





Om de woning wat huiselijker te maken, bekleedde het duo de kleine ruimte vervolgens met meubels en een gasverwarming die ze op straat vonden.





Het koppel geeft wel aan dat dit maar een tijdelijke oplossing is, maar ze het voorlopig hiermee moeten stellen. Voor ze de cabine bouwden, verbleven ze in een tentje.