Roemeens koppel gebruikt trucje om handtas te ontvreemden WHW

28 januari 2019

16u16 0 Brussel Een Roemeens koppel is opgepakt op verdenking van diefstal. Ze hadden hiervoor een slinkse truc gebruikt.

Donderdagavond diende een oudere dame klacht in bij de politie van de zone Montgomery. Ze verklaarde het slachtoffer te zijn geworden van de diefstal van haar bankkaart en identiteitskaart. De feiten hadden net ervoor plaatsgevonden in de Dapperenlaan. Het jonge koppel had haar aangesproken onder het voorwendsel dat zij hun weg zochten naar een welbepaalde plaats. Zij vroegen met aandrang dit aan te wijzen op een wegenkaart die zij onder de neus van het slachtoffer duwden, zodat zij geen zicht meer had op haar handtas. Hierop konden ze aan de haal gaan met de tas.

De agent die kennis kreeg van de feiten, gaf onmiddellijk de omschrijving van het koppel door aan de ploegen op het terrein. Daar merkten zij een koppel op dat overeenstemde met de omschrijving, dat net een nieuw slachtoffer aansprak op dezelfde wijze. Zij konden M.M.en E.K., beiden 24 jaar en van Roemeense afkomst, inrekenen. Tijdens de fouille werd een grote geldsom gevonden in de handtas van de vrouw. De twee verdachten werden ter beschikking gesteld van de procureur des Konings te Brussel.