Rode Kruis opent nieuw opvangcentrum voor daklozen Jasmijn Van Raemdonck

10 december 2018

Het Rode Kruis heeft afgelopen weekend een nieuw opvangcentrum voor daklozen geopend in de buurt van het metrostation Maalbeek. Dat schrijft Bruzz en wordt bevestigd door het Rode Kruis.

Het nieuwe opvangcentrum ligt in de Trierstraat, vlakbij het metrostation Maalbeek. Het leegstaand pand van de Regie der Gebouwen kan momenteel al 75 personen opvangen. De bedoeling is om dat aantal tegen het einde van het jaar op te trekken tot 250. Hiervoor wordt momenteel alles in gereedheid gebracht.

Het Rode Kruis is sinds vorig jaar bevoegd voor tweedelijns winteropvang. Dat wil zeggen dat dit opvangcentrum haar deuren pas opent van zodra de eerstelijns opvang van de organisatie Samusocial vol zit.