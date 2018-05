Rockabilly-festival aan Atomium 05 mei 2018

Dit weekend brengt het Atomium de mensen terug naar de jaren 50, met het Rock Around the Atomium-festival. Twee dagen lang dompelt het plein aan de voet van het atomium zich onder in rock-'n-roll-concerten, een autoshow, vintagestandjes, bars, make-over ... Het festival wordt georganiseerd om de 60ste verjaardag van het Atomium te vieren. Het hele evenement is gratis. (DCFS)