Robert en Francine vieren gouden bruiloft 12 juli 2018

Robert Rooseleir (75) en Francine Coppens (68) hebben hun gouden bruiloft gevierd. De twee leerden elkaar kennen in heet café van Roberts ouders in Sint-Martens-Lennik. Ze trouwden, verhuisden naar Anderlecht en kregen een dochter Ann. Zij schonk hen twee kleinkinderen: Samantha en Jimmy. Robert werkte jarenlang als vrachtwagenchauffeur en kraanman bij bouwbedrijf E.G.T.A. Francine was bediende bij Olympia.





Het koppel houdt van reizen en knutselen en doet vaak aan 'dog-sitting' als de kinderen moeten werken of met vakantie gaan.





(MEN)