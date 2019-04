Ristorante San Daniele Marc Coppens

02 april 2019

09u38 0 Brussel Vastgoedmakelaars zweren bij locatie, locatie en locatie, maar San Daniele moet het - gelukkig maar - hebben van zijn uitmuntende Italiaanse keuken. In de schaduw van de Basiliek van Koekelberg schudt chef Franco Spinelli fantastische gerechten uit zijn mouw.

Wie ‘s ochtends met de wagen de obscure Leopold II-tunnel in duikt, zal wellicht weinig oog hebben voor het discrete Italiaanse restaurant San Daniele, gelegen aan de linkerkant van de Charles-Quintlaan. Het is een adres waar de familie Spinelli - Franco staat in de keuken, Stefano ontvangt de gasten en schenkt de wijn - al enkele decennia haar gasten trakteert op lekkers uit de Italiaanse keuken. San Daniele heeft sinds 2004 een Michelinster en zij die het kunnen weten, beweren dat excellenties er graag exclusieve Barolo van Giacomo Conterno bijhalen om hun zaakjes geregeld te krijgen.

Nadat we ons onhandig langs het gordijn dat de ingang barricadeert hebben gewurmd, worden we warm verwelkomd in drie talen, Italiaans voorop, maar ook Nederlands en Frans. Het interieur met vasttapijt en lederen stoelen en zitbanken ademt stijlvolle klasse van de seventies en eighties; de chef staat met twee benen in deze eeuw. We bestellen een aperitief en vragen naar het aanbod alcoholvrij. Een sapje of Crodino, suggereert de ober. Dat had wat creatiever gemogen en 8 euro voor een glaasje met drie ijsblokjes en een schijfje sinas, dat is goed gerekend. Na drie geweldige amuses - met een compacte vitello tonato - volgt het eigenlijke voorgerecht: paccheri (buisjespasta uit de regio Campania) met stukjes zeeduivel in popcornformaat, mosseltjes en stukjes tomaat. Spot on. Daarna volgt kabeljauw waarbij blokjes Calabrese salami en zeste van limoen het verschil maken. In een zalfje van wortel staat een stukje chips van gebrande koffie. Een detail dat even bizar als bijzonder is. Over het dessert is nagedacht: tiramisu, maar dan niet de clichématige, zompige kwak bestrooid met cacao. Neen, dit is tiramisu 2.0: onderaan een crémeux van chocoloade, bovenop een Italiaans koekje, een granité van koffie, een espuma van mascarpone en bovenop cripsy rijstvlokken. En een sausje van amaretto, maakt het af. Beter wordt een dessert niet.

San Daniele is een topadres, met herkenbare gerechten die barsten van de smaak. Bediening is uitermate charmant, maar gaf op het einde een beetje een gehaaste indruk.

GEGEVENS

ADRES: Charles-Quintlaan 6 - 1083 Ganshoren - 02/426.79.23 - www.san-daniele.be

PRIJZEN

MENU: Voorgerecht: 25-35 euro - Hoofdgerecht: 35-45 euro - Nagerecht: 12-15 euro - Lunch: 50 euro / Marktmenu: 110 euro

OPENINGSUREN

Gesloten op zondag en maandag

ONZE SCORE

Eten: 9/10 Bediening: 9/10 Comfort: 8/10

TOTAALSCORE: ****