Riool loost al tien jaar afval in Zenne 20 maart 2018

02u36 0 Brussel De schoonmaak van de vervuilende rioolcollector in Haren wordt nog maar eens uitgesteld. In juni beloofde minister van Leefmilieu Fremault om de riool, die al tien jaar vervuild water in de Zenne loost, eind 2017 te vervangen, maar die deadline werd niet gehaald. Pas na de zomer komt er schot in de zaak.

Om de drie dagen komt afvalwater in de Zenne terecht, stelde een studie van de ULB vorig jaar al vast. Tot groot ongenoegen van Vlaanderen, want de rivier stroomt ook door Vlaams gebied. "De collector bevindt zich onder de Vilvoordelaan in Haren en is met zijn 4,4 meter diameter een van de grootste van het land. De collector voert al het water naar een waterzuiveringssysteem", zegt Vlaams parlementslid Bart Nevens. "Maar de voorbije tien jaar is de riool opgevuld geraakt met rommel, bezinksel en vuiligheid. Het debiet is te klein geworden en als het hevig regent, kan die al het water niet aan."





Het gevolg? De riool overstroomt en al die rommel komt in de uitloop van de Zenne terecht. Vlaanderen kan echter weinig ondernemen tegen de vervuiling, want de riool is in handen van het Brusselse Gewest. "Het gewest en beheerder Vivaqua hebben nooit geïnvesteerd in het onderhoud. In juni beloofde Fremault een opkuisbeurt, maar de werken zijn wederom uitgesteld. Komt het er eigenlijk nog van?"





Frémault reageert dat de gepaste maatregelen wel degelijk in de pijplijn zitten. "De werken voor de verwijdering van de afzettingen zullen na de zomer van start gaan. Vivaqua zal de collector ook regelmatig reinigingen. Bovendien zal het afvoerkanaal van de Maalbeek gerenoveerd worden om iedere lozing in de Zenne tot het minimum te beperken", aldus haar kabinet. (DCFS)





