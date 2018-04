Riolenmuseum neemt duik in wereld van wc-graffiti 25 april 2018

02u47 0 Brussel Wie benieuwd is naar de vuile praat die toiletbezoekers in het kleinste kamertje op de muren schrijven, hoeft daarvoor niet langer naar een groezelige wc in een café. Het Riolenmuseum in Anderlecht verzamelde allerlei toilet-opschriften voor hun nieuwe tentoonstelling 'Protest op het toilet'.

"We lanceerden een oproep naar stamcafés, sportverenigingen en ga zo maar door om de foto's van toiletopschriften op te sturen. In totaal kregen we zo'n 250 foto's binnen met tekeningen, krabbels en tags die mensen in de toiletten opschrijven", zegt de medewerker van het Riolenmuseum. "Die projecteren we in ons museum."





De tentoonstelling staat in het teken van 50 jaar mei '68. "De bedoeling is om een beeld van het huidige anarchisme te schetsen. Hoe betoogt de hedendaagse mens, zoals de bevolking deed in de revolutionaire jaren '60? En zo kwamen we uit bij wc-graffiti, want erg vaak protesteren de wc-gangers ergens tegen, wat ze dan impulsief op de deuren aanbrengen." Ook de hoofdriool werd versierd met een graffiti-installatie. Brusselse kunstenaar Parole verzamelde teksten en getuigenissen van rioolmedewerkers. Die bracht hij samen in een abstract kunstwerk, waarin subtiel de tekst is verweven, en bracht die aan op de muren van de riool. Zowel de tentoonstelling als de installatie blijft tot 6 oktober staan.





(DCFS)