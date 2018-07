Ringtrambus schakelt versnelling hoger NOG DEZE ZOMER STARTEN WERKEN AAN TRAJECT EN VRIJE BUSBANEN DIMITRI BERLANGER

12 juli 2018

02u50 15 Brussel De werken aan de busbanen voor de Ringtrambus starten nog deze zomer. De 14 bestelde trambussen worden rond de jaarwisseling geleverd en vanaf het voorjaar van 2019 ingezet. Ze zullen eerst op de bestaande buslijn 820 tussen Brussels Airport en het UZ Brussel rijden tot de vrije busbanen klaar zijn.

De Ringtrambus is een van de drie nieuwe lijnen van het Brabantnet en moet een alternatief bieden voor de structurele files in de Noordrand. De trambussen van 24 meter verbeteren het reiscomfort en bieden niet alleen plaats voor meer reizigers, maar ook voor fietsen en bagage.





De busbanen voor de Ringtrambus moeten nog aangelegd worden. Daarom worden de trambussen eerst ingezet op de bestaande buslijn 820 tussen Brussels Airport en het Universitair Ziekenhuis Brussel. Die route overlapt immers grotendeels met het Ringtrambustraject. Ze rijden via Brucargo, het station en het centrum van Vilvoorde, de wijk Kassei, de tewerkstellingszone rond de Medialaan, Koningslo, Strombeek en de Heizelvlakte.





Vrijliggend fietspad

De werken voor de aanleg van de 16 kilometer vrije busbanen starten al deze zomer. "De kleinere aanpassingswerken aan 20 haltes en 20 straten, waarvoor geen omgevingsvergunningen nodig zijn, worden gespreid tussen de zomer van 2018 en 2019", zegt woordvoerder Marijn Struyf. "We gaan ook een vrijliggend fietspad aanleggen langs de Koning Albert II-laan in Vilvoorde. In augustus is de eerste spadesteek voorzien. Het is de bedoeling dat we op termijn langs het hele tracé van de Ringtrambus vrijliggende fietspaden aanleggen."





Route door Vilvoorde

Hoe de ringtrambus precies door Vilvoorde centrum zal rijden is wel nog niet helemaal duidelijk. "Een onderzoeksbureau onderzoekt daar een alternatieve piste om in plaats van rechtdoor de Stationlei te nemen rechts af te slaan naar de Schaarbeeklei en de Parkstraat om zo het station te bereiken", zegt burgemeester Bonte, die binnen een zestal weken de conclusies verwacht. Eerder werd al beslist dat de rotondes van het Heldenplein plaats zullen maken voor lichtengestuurde kruispunten.





De voormalige autokeuring op de Schaarbeeklei zal overigens dienst doen als voorlopige stelplaats van de trambussen. "De stad is akkoord gegaan met een tijdelijke vergunning voor een twee à drietal jaar op voorwaarde dat die dan samen met de huidige stelplaats van De Lijn onder het viaduct verdwijnt naar een terrein vlak bij de nieuwe gevangenis in Haren."