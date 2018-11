Rijkswachtkazerne wordt stadswijk In afwachting kunnen 41 projecten zich er uitleven Jasmijn Van Raemdonck

27 november 2018

De Fritz Toussaintkazernes in Elsene, die vroeger door de rijkswacht werden gebruikt, zal volgend jaar 41 tijdelijke projecten huizen onder de noemer ‘See U’. Dat gebeurt in afwachting van de omvorming van de kazerne tot het definitieve Usquare.brussels, een nieuwe stadswijk.

“Vanaf januari 2019 moeten de gebouwen klaar zijn voor hun tijdelijke inrichting”, dat meldt minister-president Rudi Vervoort (PS) die het project dinsdag voorstelde op een persconferentie. De tijdelijke projecten staan in voor de dynamisering van het hele complex tijdens de overgangsfase en werden geselecteerd rond zeven thema’s: Sutainable, Family, Food, Gallery, Lab, Community en Playground.

“De projecten moeten een drieledige harmonie creëren. Eentje met de wijk, de aanwezige universiteiten en met de tijd, zodat de overgangsfase aansluit en doorgezet wordt in het definitieve project”, stelt Vervoort. Momenteel wordt een deel van de kazernes al tijdelijk gebruikt door de lagere school Lutgardis en het fablab van de Vrije Universiteit Brussel en de Université Libre de Bruxelles.

De voormalige kazerne die grenst aan de Kroonlaan en de Generaal Jacqueslaan, en volledig omringd is door muren, moet in de toekomst openingen krijgen aan vier kanten om zo een aangename stadswijk te creëren. Het richtplan van aanleg moet in 2019 finaal goedgekeurd worden door de Brusselse regering om nadien de bouwvergunningen te krijgen en van start te gaan. In 2023 moeten de universitaire voorzieningen af zijn. Het einde van de renovatie en bouw van de studenten- en gezinswoningen is voorzien tegen 2025.