Rijbewijs kwijt na drugstest 26 maart 2018

Een 24-jarige bestuurder uit Jette werd vrijdagavond even na 18 uur betrapt toen hij in de Herestraat in Leuven reed onder invloed van drugs. De man werd aan kant gezet, omdat de nummerplaat van zijn auto onleesbaar was. Gezien hij geseind stond voor verhoor voor onder andere feiten van bedreiging werd hij overgebracht naar het politiecommissariaat. Daar legde hij een drugstest af die positief was voor cannabis. De man zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. (KAR)