Rijbewijs behalen? Eerst op EHBO-cursus 24 mei 2018

Wie vanaf november in Brussel een rijbewijs wil behalen, zal ook verplicht een EHBO-cursus moeten volgen. Die maatregel moet het aantal slachtoffers in het verkeer terugdringen.

Een fluovestje aandoen, het slachtoffer veilig op z'n zij leggen, en de hulpdiensten bellen. Het klinkt niet moeilijk, maar toch weten acht op de tien Brusselse bestuurders niet hoe ze in een levensbedreigende situatie moeten handelen. Iets waar verandering in moet komen. "Het Rode Kruis is al jaren voorstander van een verplichte EHBO-opleiding", zegt Hans Verstraeten, manager van het Vormingsinstituut. "Wie de opleiding gevolgd heeft, kent immers voldoende basistechnieken om correct te handelen in een levensbedreigende situatie. En dat dringt het aantal verkeersdoden dan weer terug."





Theorie en praktijk

De cursus bestaat uit een theoretisch deel van anderhalf uur op de computer. In een drie uur durende praktijkles leren de kandidaat-bestuurders dan de vier belangrijke stappen die je moet volgen na een verkeersongeval. "De situatie beveiligen, de ademhaling en het bewustzijn van het slachtoffer controleren, de hulpdiensten correct verwittigen, en ten slotte de eerste hulp verzekeren", klinkt de opsomming. "Dat gaat van het hoofd van een aangereden fietser stabiliseren, tot reanimatie."





Na afloop krijgen de cursisten een certificaat, wat ze ook nodig hebben om hun theoretisch rijexamen te kunnen afleggen. De gratis opleiding zal vanaf 1 november 2018 verplicht zijn.





