Rij-instructeurs krijgen lessen Nederlands 08 juni 2018

Brussel kampt met een tekort aan Nederlandstalige rij-instructeurs. Daarom ontwikkelde Het Huis van het Nederlands de online taalcursus NL@city, waar instructeurs van Brusselse rijscholen hun Nederlands kunnen verbeteren.

Via 160 oefeningen, tien spreekoefeningen, een 50-tal videofragmenten en bijna 80 audiofragmenten leren de rij-instructeurs hoe ze in het Nederlands de studenten kunnen begeleiden. "Van mistlichten, hendel en motorkap tot rijstrook en pechstrook. Om rijles te geven in het Nederlands, moet je al een goede kennis van het Nederlands hebben. Dit platform helpt de instructeurs om de woorden en zinnen te leren die specifiek zijn voor hun job", aldus Lauriane Van der Eecken, communicatieverantwoordelijke van het Huis van het Nederlands. De intensieve cursus wordt gratis op maat van de autorijschoolsector aangeboden. Het Brusselse Huis van het Nederlands lanceerde eerder al een website voor ziekenhuispersoneel en een website voor personeel van gemeenten en OCMW's. Vandaag staan ze allemaal gebundeld op nlatcity.brussels. (DCFS)