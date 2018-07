Ridders, boogschieters en majoretten palmen Brussel in 05 juli 2018

02u35 0 Brussel Zo'n 1.400 figuranten brachten Brussel gisterenavond terug naar de renaissance tijdens de 88ste editie van de Ommegang.

Honderden toeschouwers bewonderden hoe de folkloristische processie vanaf het Warandepark via de Zavel richting Grote Markt trok en zo de intrede van Keizer Karel V en zijn zoon Filips II nabootsten. Opnieuw zorgden de 1.400 verklede figuranten, vaandeldragers, paardencolonnes, majoretten, boogschieters en reuzen op het plein voor een spektakelshow met optredens en re-enactments. Eregaste dit jaar is actrice Annie Cordy. Zondag krijgt zij haar eigen park in Laken.





Het Warandepark wordt de komende dagen omgetoverd tot een middeleeuws dorp, met steekspelen, degustaties en workshops. Aan de Beurs prijkt dan weer een middeleeuws marktje. Voor de figuranten is het in de zomerse hitte en in hun warme mantels en ijzeren harnassen zweten geblazen. Het dorp staat nog tot 7 juli op post met allerhande middeleeuwse activiteiten als riddertoernooien en kantklossen. Bezoekers kunnen hun dorst lessen tijdens de bierdegustaties van het echte Ommegangsbier, gebrouwen in de Brouwerij van Haacht. Ook vrijdag trekt de stoet opnieuw door het stadscentrum. De Ommegang wordt sinds 1930 georganiseerd.





(DCFS)