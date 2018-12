Ribaucourt-wijk zonder water door lek Jasmijn Van Raemdonck

10u32 0 Brussel Door een lek zitten de bewoners van de wijk Ribaucourt in Molenbeek al een hele ochtend zonder water. De interventieploeg van Vivaqua is ter plaatse om de problemen op te lossen.

De inwoners van Molenbeek keken raar op wanneer woensdagochtend geen water meer uit hun kraan liep. “Tussen zes en zeven uur deze morgen stelden onze ploegen een grote drukdaling op het waternet vast in de omgeving van de wijk Ribaucourt”, vertelt Marie-Eve Deltenre van Vivaqua. Een drukdaling is meestal het symptoom van een lek. “De interventieploegen zijn nu volop bezig met het lek te lokaliseren”, aldus Deltenre. Pas daarna kunnen de ploegen aan de slag om het lek te herstellen. Op straat is nergens water te bespeuren, wat erop wijst dat het lek zich waarschijnlijk ondergronds heeft voorgedaan. “Het zal nog een tijdje duren voor de bewoners weer stromend water hebben. Onze ploegen doen er alles aan om het lek zo snel mogelijk op te sporen”, geeft Deltenre nog mee.