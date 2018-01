Reyerstunnel vanaf zaterdag aan de beurt 25 januari 2018

02u27 0 Brussel De renovatie van het Reyerstunnelcomplex start komende zaterdag. De werken zullen een jaar in beslag nemen.

De plafonds van vier van de zes tunnels worden in verschillende fases aangepakt. In een eerste fase wordt de Reyerstunnel van de E40 richting Meiser volledig afgebroken en in drie maanden tijd heropgebouwd. Brussel Mobiliteit vraagt om vanaf de Ring langs de Leopold III-laan of de Tervurenlaan naar de hoofdstad te rijden. Omleidingen zullen via dynamische borden aangeduid worden vanaf de Ring.





24 op 24 dicht

In de drie volgende fases wordt er gewerkt van Meiser richting de E40 en van de Reyers-Montgomerytunnel in beide richtingen. De tunnel van de E40 richting centrum en de Belliardtunnel richting E40 blijven permanent open tijdens de werken. De vier tunnels zullen nooit alle vier simultaan gesloten zijn. Eenmaal een tunnel gerenoveerd wordt, zal die wel 24 op 24 gesloten blijven.





(DCFS)