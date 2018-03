Reyerstunnel pas in mei open 30 maart 2018

De werkzaamheden aan het dak van de Reyerstunnel, die startten in januari, hebben een lichte vertraging opgelopen door de vrieskou. De tunnel, die Meiser met de E40 verbindt, zou midden mei opnieuw open moeten gaan. "De werkzaamheden lopen zoals gepland, met een lichte vertraging door de lange periodes van vrieskou," zegt Brussel Mobiliteit. In de initiële planning was voorzien dat de tunnel dicht zou gaan op 26 januari en opnieuw open zou zijn aan het einde van de paasvakantie.Over werkzaamheden in de tunnel van een naar Montgomery is momenteel nog geen duidelijkheid. De komende weken wordt gecommuniceerd over de planning. (DCFS)