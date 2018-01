Reyerstunnel dicht, verkeershinder onvermijdelijk GROOTSCHEEPS RENOVATIEPROJECT REYERSCOMPLEX ZAL JAAR DUREN FREYA DE COSTER

27 januari 2018

03u29 0 Brussel De eerste fase van de renovatiewerken aan de Reyerstunnel gaat na het weekend in. De Meisertunnel van de E40 richting Meiserplein sluit vandaag al en zal drie maanden dicht zijn. Het verkeer zal net zo lang de omleidingen moeten volgen. "Het zal erg druk worden", aldus Inge Paemen van Brussel Mobiliteit

De voorbereidende werken zijn al enkele weken bezig, maar vanaf maandag beginnen de echt zware werken. Als eerste wordt de Reyers-Meisertunnel richting Meiserplein onder handen genomen. Afgelopen nacht ging de tunnel alvast dicht voor verkeer. "Uitlaatgassen hebben het beton jarenlang aangetast. Het was hoognodig om deze oude tunnels te vernieuwen", zegt projectleider Frank De Smedt. Graafmachines ploeterden de laatste dagen hard om het wegdek, aarde en kabels weg te schrapen. Nu begint pas het echte werk. "We breken het volledige dak af. De tunnel wordt helemaal platgegooid, alleen de wanden blijven overeind. Die worden met schotten staande gehouden, zodat ze niet invallen. Dan bouwen we de hele tunnel opnieuw op, met nieuwe bewapening en waterdicht beton."





In totaal zal de operatie zo'n drie maanden in beslag nemen. De tunnel blijft de gehele periode dicht voor het verkeer. "Een grote raad: alle pendelaars die Brussel in moeten, nemen best het openbaar vervoer", zegt Inge Paemen van Brussel Mobiliteit. "Wie zich toch met de auto moet verplaatsen, volgt de omleidingen. Zij kunnen de E40 vroeger verlaten op de afrit in Evere, maar dat gaat veel files opleveren. Alternatieve routes zijn de Tervurenlaan of de A12 . Een andere optie is het Vierarmenkruispunt en het Hermann-Debrouxviaduct." De kleine afrit Kolonel Bourgstraat blijft beschikbaar voor bestuurders die toch het Meiserplein, de Diamantwijk of de VRT-terreinen moeten bereiken. "Maar we zien die liefst voorbehouden voor lokaal verkeer. Hoe dan ook, het zal erg druk worden op de afrit." De omleidingen worden aangeduid met digitale borden langs de Ring. Zij duiden in Realtime het huidige verkeer aan.





Passerelle

De bouwheren zorgden via steigers dat de dakwerken geen invloed heeft op het tramverkeer. Met de bouw van een passerelle blijft de halte Diamant bereikbaar. "We bouwden een voetgangersbrug langs de werf, die pendelaars kunnen gebruiken om zich naar het station te begeven. Alleen mensen met een fysieke handicap ondervinden momenteel problemen. Hoewel zij de passerelle kunnen betreden, is er nog geen lift voorzien om af te dalen in het tramstation. Die wordt echter spoedig geïnstalleerd", aldus De Smedt. "In de tussentijd mogen zij die dat nodig hebben, een beroep op ons doen. Wij helpen deze mensen naar beneden en naar boven."





In februari starten de werken aan de drie andere tunnels, waarbij de tunnels van de E40 richting Montgomery aangepakt worden. De volledige renovatie van het Reyerscomplex zal ongeveer een jaar duren.