Revival Scheutwijk nu echt ingezet met 22 nieuwe woningen 13 juli 2018

De Scheutwijk in Anderlecht is aan een revival bezig. Nu heeft de wijk er ook 22 nieuwe gemeentewoningen bij. De moderne woonblok richt zich op de binnenkoer van het kleine Scheutpark. De gemeente investeert veel om de wijk nieuw leven in te blazen en faciliteiten voor de buurtbewoners te voorzien. In de buurt ging vorige week ook een crèche open. "De woningen werden duurzaam gerenoveerd, aan een lage emissie en het materiaal werd zoveel mogelijk hergebruikt", zegt schepen van Stadsrenovatie Christophe Dielis. "Ze worden aan een lage huurprijs verhuurd aan mensen met een bescheiden inkomen."





Het project kostte 2 miljoen euro. De gemeente zal ook nog 30 andere afgeleefde gemeentewoningen hernieuwen. (DCFS)