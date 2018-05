Reuzenfamilie verhuist derde keer GEEN PERMANENT ONDERKOMEN VOOR UNESCO-ERFGOED FREYA DE COSTER

02 mei 2018

02u23 0 Brussel De vier Marolliense reuzen zijn opnieuw moeten verhuizen. Bouwwerken aan de Hortagalerij joegen de reuzen weg uit de catacomben. Hun nieuwe thuis is slechts tijdelijk. "Binnen zes maanden moeten we alweer weg", klaagt Michel Deschuytere.

Amper een jaar verbleven de acht reuzen van de Marollen in de kelders van de Hortagalerij, na eerdere stops in de oude brandweerkazerne, meubelzaak Meublia en de Kapellekerk. Toch drong een verhuis zich weer op. De Hortagalerij verandert in een werf en in de kelders is geen plaats meer voor de 4 meter hoge poppen, die geklasseerd zijn als Unesco-werelderfgoed.





De handelaarsvereniging van Brueghel - Marollen verhuisden maandag samen met 17 vrijwilligers vier van de acht poppen naar het Coudenbergmuseum. Daar loopt nog tot september een tentoonstelling over de reuzen. Plaats voor de poppen is er na afloop niet meer. "Na zes maanden stopt de expositie en zijn de vier poppen opnieuw dakloos", moppert voorzitter Michel Deschuytere. "Terugkeren naar de Hortagalerij is onmogelijk door de werken. In de kelders wordt er dan allerlei werfmateriaal opgeslagen. Ook de vijf overige reuzen die er vandaag wel nog gestockeerd staan, moeten eind mei de ruimte verlaten. Daar hebben we momenteel nog geen oplossing voor gevonden."





Werelderfgoed

In de tussentijd belt de organisatie de klok rond, op zoek naar een nieuw onderkomen. Bij de stad vingen ze alvast bot. "Ze lieten ons weten dat geen van hun gebouwen geschikt is om de poppen permanent te stockeren. Toch jammer, dat werelderfgoed nergens terecht kan?", aldus Deschuytere.





"Geen enkel stedelijk pand is ruim genoeg", verklaart schepen van Handel Marion Lesmesre. "Bovendien is een ruimte buiten het centrum uitgesloten. De vereniging zou anders elke keer opnieuw een vrachtwagen per reus moeten huren om de poppen te vervoeren."





Toch zou er mogelijk een nieuwe thuis gevonden zijn. Lesmesre heeft haar oog laten vallen op een leegstaande ruimte in Brussel-Noord. "Het gaat om een ruimte die momenteel gerenoveerd wordt en beheerd wordt door de bank AXA en het gewest. AXA nodigde ons uit de ruimte te gebruiken voor de opslag van de reuzen. Zowel de vier reuzen die in de expo tentoon gesteld staan, als de vijf reuzen die nog in de kelders verblijven, zouden er een plaats krijgen. Maar pas als ook het gewest zijn goedkeuring geeft, mogen we een bezoekje brengen om het pand te inspecteren."





Deschuytere is tevreden dat de stad een mogelijke oplossing heeft, maar heeft zijn twijfels over de opslagplaats in Brussel-Noord. "Een ruimte die gerenoveerd wordt, is altijd riskant. Stel dat de poppen beschadigd raken? Bovendien is de plaats maar beschikbaar tot 2020. Daarna moeten onze poppen alweer verhuizen."