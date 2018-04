Reuzen van Marollen moeten opnieuw verhuizen 06 april 2018

02u26 0 Brussel De Reuzen van de Marollen opnieuw het dak boven hun hoofd kwijt. Sinds enkele maanden vonden zij een nieuw onderkomen in de kelders van de Hortagalerij, maar een rattenplaag jaagt de reuzen weg.

De directie voert herstellingswerken en een rattenverdelging uit, dus moeten zij eind april de kelders verlaten. De reuzen, benoemd tot Unesco-werelderfgoed, kende de voorbije jaren verschillende onderkomens.





Eerst verbleven ze in de oude kazerne aan het vossenplein, kregen ze dan onderdak in meubelzaak Meublia om vervolgens een verhuistocht af te leggen naar de kelders van de Hortagalerij. De stad herbergt de poppen tot september in een expo in het Paleis op de Koudenberg. Het is niet zeker of de reuzen daarna kunnen terugkeren naar hun plek in de galerij.





(DCFS)