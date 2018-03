Restaurantuitbater krijgt vijf kogels in de benen 20 maart 2018

Een restaurantuitbater is zondagnacht levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij neergeschoten werd in zijn restaurant Spartel Family. "Rond 1 uur 's nachts hebben drie mannen op het slachtoffer geschoten", zegt Ine Van Wymersch, van het Brussels parket. "De daders vluchtten na de feiten weg en zijn nog steeds voortvluchtig. Ze worden opgespoord." Over het motief van de drie is nog niets bekend. De toestand van de restaurantuitbater is ondertussen weer stabiel. (VDBS/DCFS)