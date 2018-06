Restaurant serveert 101 mayonaises (voor 1 dag) 15 juni 2018

02u34 0 Brussel Een restaurant waar je 101 mayonaises kan proeven? Dat kon gisteren in Restaurant Chez Vincent in Brussel. Voedingsbedrijf Vandemoortele presenteerde er de scala aan dipsausjes die als winnaars uit de bus kwamen van hun wedstrijd '101mayonaises'. De recepten verschijnen binnenkort in het Mayonnaisekookboek Mayoboek.

Honderden Belgen stuurden hun eigen unieke recept van de typisch Belgische dipsaus voor de wedstrijd 101 mayonaises, georganiseerd door voedingsbedrijf Vandemoortele. "Wat je zelf maakt, maak je het best", zegt Alice Robberechts van Vandemoortele. "Toch maken mensen amper hun eigen mayonaise, hoewel het zo'n simpel recept is. Zeker met het WK in aantocht, smaakt niets beter dan een typische Belgische friet met mayonaise." Een jury van Vandemoortele-chefs koos uit de 400 ingezonden recepten 101 winnaars uit. Van een Mojitomayonnaise, zonder alcohol, tot een Elvis Presley-mayonaise met Roquefortkaas, de inzenden konden niet creatief genoeg. "Toen ik op een lenteavond mijn mojito dronk, bedacht ik plots: waarom de munt en limoen niet in een dipsausje verwerken?", zegt Brigitte "Ik kweek zelf munt in mijn tuin, dus kon meteen mijn eigen mayonaise proberen. Ik nodigde vrienden uit, zij waren er meteen wild van. Ik besloot mijn recept in te sturen voor de wedstrijd, met succes." De winnende recepten worden gebundeld in een mayonaisekookboek 'mayoboek'. Het boek is binnenkort beschikbaar. (DCFS)