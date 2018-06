Restaurant Maxburg vernield door brand OOK APPARTEMENT HELEMAAL VERWOEST, INWONERS ZIJN ALLES KWIJT SILKE VANDENBROECK

27 juni 2018

02u41 0 Brussel Het restaurant Maxburg in de Stevinstraat is maandagavond zwaar beschadigd geraakt door een brand. Ook het appartement boven het restaurant is volledig verwoest. "Mijn moeder en ik hebben helemaal niets meer", zegt Dennis Hauptmann. Niemand raakte gewond.

"Het vuur brak uit op het fornuis in de keuken. Via de dampkap is het vuur boven in ons appartement geraakt en is het hevig beginnen branden. Vervolgens heeft de rook zich verspreid over heel het gebouw en het restaurant", zegt Dennis Hauptmann. Zijn moeder, Andrea Hauptmann, baat het restaurant dat Duitse gerechten serveert al meer dan 20 jaar uit. "Het is nog niet zeker hoe de brand is ontstaan, want het fornuis stond namelijk uit en alle gerechten waren al geserveerd."





Het parket van Brussel heeft ondertussen een onderzoek geopend naar de brand, maar geeft aan dat het wellicht om een accidentele brand gaat.





Op het moment van de brand waren er een tiental klanten aanwezig.





"Iedereen heeft zich snel in veiligheid kunnen brengen. Het merendeel van de klanten zat ook buiten vanwege het mooie weer", gaat Dennis verder. "Ikzelf ben maar op het nippertje kunnen ontsnappen. Ik zat in het appartement en kreeg amper mijn schoenen aan door de shock, maar uiteindelijk raakte ik wel buiten. Maar toen besefte ik dat onze hond nog boven was."





Door het vuur gesprongen

Daarop besloot Dennis om het gebouw weer te betreden. "Maar toen ik weer naar beneden wou gaan, stond heel de bovenverdieping in brand. Ik ben door het vuur gesprongen om mezelf opnieuw in veiligheid te brengen. Gelukkig heb ik er niets aan overgehouden."





Samen met enkele medewerkers probeerden Dennis en zijn moeder het vuur zelf onder controle te krijgen. "Met een brandblusser konden we het vuur in de dampkap doven, maar op enkele seconden tijd stond ons appartement in brand. We konden alleen maar machteloos toekijken hoe alles vernield werd."





"Uiteindelijk had de brandweer het vuur na twee uur onder controle. Maar als ze iets eerder hier waren geweest, hadden we misschien wat meer kunnen redden", zucht Dennis. Door een zware brand in een loods en een brand in een zigeunerkamp was het maandagavond alle hens aan dek voor de Brusselse brandweer. "We hadden gewoon pech dat het die avond zo druk was voor de brandweer."





Door de brand zijn Dennis en zijn moeder zowel het restaurant als hun woning kwijt. "Ik heb helemaal niks meer. Enkel nog mijn gsm die toevallig in mijn zak stak. Zelfs mijn identiteitskaart heb ik niet meer. We hopen toch nog enkele t-shirts te kunnen recupereren van mijn moeder, maar dat is alles", zegt Dennis. Ook het restaurant is helemaal vernield door alle rook- en waterschade. We konden enkel nog de kluis redden. Het zal zeker enkele weken duren vooraleer we het restaurant weer kunnen openen. Voorlopig slapen we bij een vriendin. Daarna moeten we even bekijken waar we naartoe kunnen gaan."