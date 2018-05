Restaurant La Pergola is gered 14 mei 2018

La Pergola behoort tot de 11 restaurants die beheerd werden door de Beyaz-broers en in februari gezamenlijk failliet gingen. Nadat ook al Brasserie Georges in Ukkel en La Maison du Cygne op de Grote Markt een nieuwe uitbater vonden, moet ook La Pergola in Laken niet permanent de deuren sluiten. Volgens Shoaib gaat hij weinig veranderen aan het interieur. Ook de menukaart blijft zoals ze is. Volgende week wil La Pergola al opnieuw de deuren openen. (DCFS)