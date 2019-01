Repareer-flashmob: “Huishoudtoestellen moeten te herstellen zijn” EU-lidstaten stemmen over de repareerbaarheid van vaatwassers Jasmijn Van Raemdonck

08 januari 2019

11u24 2 Brussel Aan het gebouw van de Europese Commissie vond dinsdagochtend een repareer-flashmob plaats. De actievoerders willen de EU-lidstaten, die dinsdag stemmen over herstelbaarheid van vaatwassers, oproepen om wisselstukken en reparatie-informatie voor iedereen beschikbaar te stellen.

Met kapotte vaatwassers en wasmachines trok een dertigtal actievoerders van verschillende Belgische maar ook Europese organisaties dinsdagochtend de aandacht aan het gebouw van de Europese Commissie. Daar stemmen de EU-lidstaten dinsdag over een nieuwe wetgeving rond de repareerbaarheid van vaatwassers. De actievoerders vragen de lidstaten om onnodig afval te voorkomen en daarom wisselstukken en reparatie-informatie openbaar beschikbaar te stellen voor alle Europese burgers. “Als burgers vinden wij het belangrijk dat huishoudtoestellen lang kunnen meegaan en dat zij te herstellen zijn”, legt Rosalie Heens van de Brusselse organisatie Repair & Share uit. “Repareer- en deelinitiatieven kenden de afgelopen jaren een ‘boom’. Mensen willen toestellen niet zomaar weggooien maar willen ze zelf kunnen herstellen”, gaat Rosalie verder.

Lobby tegen herstelbaarheid

Toch wordt het zelf herstellen van kapotte apparatuur volgens de actievoerders door de lobby van producenten bewust bemoeilijkt waardoor mensen sneller geneigd zijn om een nieuw exemplaar te kopen. “Producenten maken herstellen moeilijker door reparatie-informatie niet openbaar te maken maar alleen te delen met professionele reparateurs die zijn goedgekeurd door de producenten van huishoudtoestellen”, stelt Rosalie. Ook worden er volgens haar op de markt te weinig wisselstukken aangeboden waarmee mensen zelf hun toestellen kunnen herstellen en worden onderdelen zelfs vastgelijmd om herstellingen vrijwel onmogelijk te maken. De actievoerders vinden het onaanvaardbaar dat de producenten dit doen om meer te kunnen verkopen.

Overkoepelende wetgeving

De stemming in de Europese Commissie is volgens de actievoerders een stap in de goede richting. “Het is de eerste keer dat Europa wetten stemt over ecodesign”, vertelt Rosalie. In december stemden de lidstaten al over nieuwe wetgeving rond herstelbaarheid van diepvriezers en schermen en op donderdag is het de beurt aan de wasmachines. “In de toekomst zal ook nog over andere apparatuur worden gestemd”, aldus Rosalie. Toch lijkt het de actievoerders logischer dat er in de toekomst een overkoepelende wetgeving komt voor alle toestellen.

Repair-café

Ondanks de toenemende populariteit van repair-cafés, waar mensen zelf kunnen leren om hun kapotte spullen te herstellen, en het groeiende bewustzijn rond verbruik, staat de right to repair-beweging in Europa nog in haar kinderschoenen. “Dat is zeker het geval als je de Europese beweging vergelijkt met die in de Verenigde Staten”, vertelt Rosalie. Toch ziet zij de toekomst voor Europese herstelinitiatieven rooskleurig in: “Er is veel wil bij Europese organisaties om over de grenzen heen te werken”.