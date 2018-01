Renovatie Leopold II-tunnel start deze zomer WERKEN MOETEN TEN LAATSTE IN 2021 ACHTER DE RUG ZIJN FREYA DE COSTER

25 januari 2018

02u27 0 Brussel Groen licht voor de renovatie van de Leopold II-tunnel. De voorbereidende ingrepen starten op 1 mei, daarna zal er nog drie jaar en drie maanden gewerkt worden. "Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, zal de tunnel overdag open blijven - behalve in de zomermaanden", zegt minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a).

De Leopold II-tunnel, tussen Koekelberg en de kleine ring, zal 39 maanden lang opgeknapt worden. De waterwering wordt vernieuwd, net als de rijweg, de camera's en de led-verlichting. In de zomermaanden juli en augustus gaat de tunnel volledig dicht, maar doorheen het jaar zal dat enkel 's nachts het geval zijn. Dit van zondag tot en met donderdag, telkens van 22 uur tot 6 uur. Op vrijdagen en zaterdagen zal de tunnel 's nachts wel te gebruiken zijn.





De voorbereidende werken starten in mei, de effectieve werkzaamheden in juli. "We beginnen met het asbest te verwijderen", zegt Jean Polet van Circul 2020, het verantwoordelijke consortium. "Vervolgens worden de zijwanden gereinigd en de plafonds van binnenuit volledig gerenoveerd. Het beton wordt hersteld en waterdicht gemaakt, wat lekken in de toekomst tegen moet gaan. Ook wordt de tunnel volledig brandveilig gemaakt. De dertien huidige nooduitgangen worden gerenoveerd en er komen er nog eens zeventien nieuwe bij. Tijdens deze werkzaamheden zal een plaatselijke werf bovengronds wat hinder veroorzaken." Tot slot krijgt de tunnel ook een esthetische opknapbeurt, met interieurtekeningen en kleurverlichting die aangepast kan worden aan evenementen.





Impact op verkeer

Tijdens de constructiewerken hoopt het gewest de impact op de mobiliteit zo beperkt mogelijk te houden. "De context van de werken vormt een grote uitdaging", zegt minister Smet. "Met dagelijks veertigduizend gebruikers is dit één van de meest overbelaste verkeerstunnels. De omgeving kent tevens heel wat elementen waar we rekening mee moeten houden, zoal het park, het kanaal, de trams en bussen,... We bestuderen verschillende scenario's om de impact op de verkeerscirculatie tot een minimum te herleiden."





Aan de renovatiewerken hangt een prijskaartje van 462,6 miljoen euro. Al wordt 'slechts' 265 miljoen euro gebruikt voor de werken zelf. De rest van het bedrag dient voor het onderhoud van de tunnel in de daaropvolgende 25 jaar. Ten laatste in 2021 moet de tunnel klaar zijn.