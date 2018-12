Renovatie beursplein laat op zich wachten En dat zeker nog tot 2020 Jasmijn Van Raemdonck en Freya De Coster

03 december 2018

17u27 1 Brussel De afwerking van de veelbesproken voetgangerszone zal nog tot 2020 op zich laten wachten. Dat maakte Els Ampe (Open VLD) op haar laatste dag als schepen van Mobiliteit en Openbare Werken bekend. Stok in de wielen is de renovatie van het beursgebouw dat de afwerking van het beursplein tegenhoudt.

Het relaas van de voetgangerszone sleept al enkele jaren aan en dat zal ook nog even duren. Aftredend schepen Els Ampe gaf maandag uitleg over de afwerking van de projecten in de omgeving van het beursplein.

De werken aan de voetgangerszone slepen al langer aan. In de lente van dit jaar liet Ampe zelfs weten dat de arbeiders dubbele shiften zouden draaien om de centrale lanen tijdig af te krijgen. “De vertragingen aan de voetgangerszone hebben te maken met juridische procedures, anders was ze eind 2017 af”, vertelt Ampe. Eind 2018 zal ongeveer 71% van de voetgangerszone afgewerkt zijn. Een jaar laten moet zelfs 92% heraangelegd zijn. Het enige wat dan nog onder handen moet worden genomen is het beursplein. Maar daar kunnen de arbeiders niet aan beginnen zolang het beursgebouw nog niet gerenoveerd is.

Biertempel

Het iconische gebouw dat de voetgangerszone domineert, wordt nieuw leven ingeblazen en moet de nieuwe toeristische en culturele trekpleister van de hoofdstad worden. Die renovatie werd in 2017 al aangekondigd. “We hopen begin 2018 de bouwvergunning te verkrijgen en de werken te starten”, klonk het toen hoopvol bij burgemeester Close. Maar pas vorige maand gaf het Brusselse Gewest groen licht voor de restauratie. Het gelijkvloers zal plaatsmaken voor een open galerie, waar 700 vierkante meter gevuld wordt met winkels, cafés en restaurants. Topattractie wordt biertempel Belgian Beer Experience Center, waar Brusselaars en toeristen de nationale bieren kunnen proeven. “Pas zodra de nieuwe Beurstempel af is, krijgt het Beursplein haar welverdiende make-over”, aldus Ampe. En dat zal dus pas in 2020 zijn.

Hoe de vernieuwde zone er uiteindelijk zal uitzien, maakte de Stad Brussel enkele weken geleden via haar website bekend. Het beursplein zal worden opgesmukt en er wordt plaats gemaakt voor een grote waterpartij.

Op haar laatste dag als schepen maakte Ampe de balans over de vernieuwingen in de stad. Zo werden er 25 nieuwe veilige schoolomgevingen gecreëerd met uitgebreidere voetpaden of betere verlichting. Er werden ook 50 straten van gevel tot gevel heraangelegd, 28 voetpaden vernieuwd, 27 kilometer aan fietspad aangelegd, en een laadpaal geïnstalleerd.