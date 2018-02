Relschoppers riskeren twee jaar cel 03 februari 2018

03u19 0 Brussel Twee beklaagden riskeren twee jaar cel voor hun aandeel in de rellen in Brussel, in november van vorig jaar.

De eerste jongeman was betrokken bij de rellen van 11 november, in de nasleep van de Marokkaanse kwalificatie voor het wereldkampioenschap voetbal. Hij had agenten bekogeld met stenen, een verkeerslicht vernield en ook een deel van dat verkeerslicht naar de politie gegooid. Hij bekende de feiten en vroeg strafopschorting of een werkstraf.





De tweede beklaagde was betrokken bij de rellen van 25 november op de Louizalaan en aan de Naamsepoort. Die ontstonden na een betoging tegen slavernij in Libië. De jongeman, die zichzelf aangeboden had bij de politie nadat hij zichzelf herkend had in een opsporingsbericht, had verschillende projectielen - waaronder een verkeersbord - naar de politie gegooid. Ook hij betuigde zijn spijt. Naar eigen zeggen had hij zich laten meeslepen door de gebeurtenissen en was hij boos geworden nadat de politie pepperspray tegen hem gebruikt had.





Uitspraak op 16 februari. (WHW)