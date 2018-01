Relschoppende student wil agent worden 02u42 0 Brussel Een 22-jarige Brusselaar riskeert een celstraf van een jaar met uitstel voor zijn aandeel in de rellen bij de nationale betoging van 2014. "Een stommiteit", bekende hij de feiten. De man is ondertussen bezig met zijn examens om agent te worden.

Suleyman G. (22) kwam op 6 november 2014 een kijkje nemen naar de mensenmassa die 'zijn' Brussel innam. Op die dag vond immers de eerste nationale betoging, tegen het beleid van de regering, plaats. In de buurt van het Zuidstation escaleerde de betoging en begonnen relschoppers stenen naar de ordediensten te werpen. G., die toen nog student was, liet zich meeslepen en rukte stenen uit een bouwvallige woning. Hiermee bekogelde hij de politie. Twee weken later werd de man plots uit zijn bed gelicht door de politie. Hij was herkend op camerabeelden en werd prompt vijf dagen opgesloten.





Jeugdzonde

In tegenstelling tot vele andere betogers die in het verleden moesten verschijnen voor hun aandeel bekende G. alle aantijgingen. "Een jeugdzonde", gaf hij toe tegen de rechter. "Een stommiteit waarvoor ik moet boeten." De zaak sleepte meer dan drie jaar aan. "Door de vraag tot bijkomend onderzoek van de advocaten", aldus het parket. De verdediging wijst echter naar een traag gevoerd onderzoek als oorzaak van de laattijdige rechtsgang en vindt dat de redelijke termijn is overschreden. De toenmalige student is alleszins in die drie jaar een andere weg ingeslagen. "Zijn droom is om agent te worden. Dat maakt de feiten zo absurd. Mijn cliënt heeft net veel respect voor die job en de mensen erachter. Hij heeft vorige week nog een examen gedaan om toegelaten te worden tot het korps", aldus zijn advocate Joke Callewaert. Mede daarom wordt dan ook de opschorting gevraagd voor de jongeman. "Hij heeft al enkele dagen bij wijze van shockmaatregel in de cel gezeten", stipt Callewaert aan.





Naast G. stonden nog drie anderen terecht voor de rellen. De drie -Antwerpse dokwerkers- riskeren ook een celstraf van een jaar met uitstel, al verzet het parket zich niet tegen een werkstraf. Twee van hen ontkenden resoluut elke betrokkenheid. Uitspraak op 15 februari. (WHW)