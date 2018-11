Reizigers vanaf nu verplicht uitchecken bij metrostations Freya De Coster Jasmijn Van Raemdonck

19 november 2018

13u01 0 Brussel Zwartrijders maken geen kans meer op het openbaar vervoer. De MIVB verplicht haar reizigers om ook te valideren bij het verlaten van de metro, zodat frauderen onmogelijk wordt.

In dertien premetrostations zijn reizigers al verplicht uit te checken via de elektrische poortjes. Nu voert de MIVB deze maatregel ook door in metrostations, en dat vanaf vandaag.

De uitrol van de check-out zal geleidelijk gebeuren, van maandag 19 november tot eind april 2019. De eerste twee metrostations waar nu ook uitgecheckt moet worden zijn Joséphine-Charlotte en Gribaumont, beide op metrolijn 1.

Daarmee wil de vervoersmaatschappij de strijd aanbinden met zwartrijders. Want hoe meer hinderpalen, hoe moeilijker reizigers kunnen zwartrijden. Bovendien zou het systeem de veiligheid ten goede komen en de MIVB betere data opleveren.

Deze week zullen al zeven stations extra scanners krijgen, waaronder metrostations Joséphine-Charlotte, Gribaumont en Roodebeek. Volgende week komen er nog eens acht stations bij. De eerste vijftien stations zullen dus nog voor het einde van het jaar aangepast worden.