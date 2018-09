Regenweer stuurt metroverkeer in de war 06 september 2018

Het Brusselse openbaar vervoer heeft gisteravond veel hinder ondervonden van het zware regenweer. Twee metrolijnen werden even onderbroken tussen Kunst-Wet en het Zuidstation. Twee tunnels werden een tijdje ngesloten voor alle verkeer door overstromingen.Ook het Brusselse tramnet ondervond storingen door de regenval. Met name de lijnen 51 en 82 werden daarbij getroffen. Nadat de regen gestopt was normaliseerde de situatie zich snel. (WHW)