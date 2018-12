Regenachtige editie van de Brusselse Warmathon Ondanks het slechte weer, lopen duizenden mensen zich warm voor het goede doel Jasmijn Van Raemdonck

20 december 2018

17u50 0 Brussel De Warmathon strijkt donderdag neer aan de voet van het Atomium in de hoofdstad. Net als in alle andere steden, is dit jaar ook de Brusselse editie volledig uitverkocht.

Onder een druilerige hemel geven enkele duizenden gemotiveerde joggers, lopers en wandelaars zes uur lang het beste van zichzelf op de Brusselse editie van de Warmathon. Het loopevenement van de Warmste week trekt net als in Gent, Brugge, Antwerpen, Genk en Leuven ook in Brussel veel volk. Voor het eerst is de Warmathon in alle steden nog voor de start van de Warmste Week al uitverkocht.

Aangemoedigd door Cath Luyten, Stijn Vlaeminck en luide muziek leggen de deelnemers het 3,4 km lange parcours door het Ossegempark af. Voor 15 euro mogen zij zo veel rondjes afleggen als ze zelf kunnen volhouden. Een van de dappere lopers is Wim Leukemans. Hij liep zeven rondjes, goed voor 23,8 km. Wim nam vandaag verlof om aan de voet van het atomium te kunnen lopen voor zijn zelf gekozen goede doel. “Ik heb gekozen voor een klein goed doel ‘Brein Instituut vzw’ dat zich focust op onderzoek naar alzheimer en dementie”, verduidelijkt Wim. Daar heeft de loper een persoonlijke reden voor. “Mijn ouders worden ook al wat ouder, dus in dat opzicht vind ik het belangrijk om dit goede doel een duwtje in de rug te geven”.

Het ingezamelde bedrag wordt donderdagavond om 20.00 uur, na de afloop van de Warmathon, bekendgemaakt.