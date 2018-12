Reetje wordt slachtoffer van loslopende hond Jasmijn Van Raemdonck

06 december 2018

10u20 4 Brussel In het Zoniënwoud werd gisterenavond omstreeks 21.30 uur een dood reetje aangetroffen. Het dier werd het slachtoffer van een loslopende hond. En dat terwijl honden in het bos eigenlijk aan de leiband moeten gehouden worden.

“Honden die reetjes doodbijten is zeldzaam maar het komt wel meerdere keren per jaar voor”, vertelt woordvoerster van het Agentschap voor Natuur en Bos Marie-Laure Vanwanseele. Honden moeten in het Zoniënwoud nochtans aan de leiband gehouden worden. “Allereerst moeten zij rekening houden met andere wandelaars die schrik kunnen hebben van loslopende honden”, legt Marie-Laure uit. Toch is het ook vooral voor de populatie reeën in het woud heel belangrijk dat de honden aan de leiband blijven.

Eigenaars zijn volgens Marie-Laure moeilijk te overtuigen om hun hond aan de leiband te houden. Zij willen hun huisdier tijdens een stevige wandeling de vrijheid geven om rond te lopen. “Zij denken dat hun hond niemand kwaad doet, maar houden geen rekening met de geur die hun huisdier achterlaat”, aldus de woordvoerster. “Natuurlijk bijten niet alle honden reetjes dood, maar zij verspreiden wel een geur waardoor de reeën hun kalfjes achterlaten”, verduidelijkt ze.

Vooral in de lente, een periode waarin veel reekalfjes geboren worden, zetten de beheerders van het Zoniënwoud sterk in op bewustmakingscampagnes. Toch hoeven hondeneigenaars niet te treuren. “De mensen moeten weten dat wij in het bos verschillende zones hebben afgebakend waar de honden wel vrij mogen rondlopen”, besluit Marie-Laure.