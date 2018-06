Red Lions trainen met atleten Special Olympics 12 juni 2018

02u41 0 Brussel Atleten van Special Olympics Belgium (SOB) hebben zondag een onvergetelijke dag beleefd. Zij mochten namelijk trainen met vier Red Lions van het nationale hockeyteam.

De Olympische organisatie voor atleten met een verstandelijke beperking lanceerde twee maanden geleden de #DareToSponsor-campagne, waarbij de bedrijfswereld uitgedaagd werd om de SOB-atleten te sponsoren. Onder andere Aquarius reageerde positief en organiseerde samen met de Koninklijke Belgische Hockey Bond een Unified-evenement in Sint-Agatha-Berchem.





Wedstrijdje

Red Lions Nicolas de Kerpel, Augustin Meurmans, Felix Denayer en Tom Boon hielden elk een trainingssessie met twaalf atleten met een verstandelijke beperking. Daarna speelden ze een korte wedstrijd. Zo werd er op het hockeyveld ervaring en kennis uitgewisseld.





De Red Lions waren erg enthousiast. "Ik heb me echt geamuseerd vandaag", aldus Tom Boon. "Ook was ik erg positief verrast door het spelniveau van de atleten. Dit evenement is zeker voor herhaling vatbaar." En ook de atleten van Special Olympics Belgium en het aanwezige G-hockeyteam waren uiteraard in de wolken. "Het is een droom die uitkomt om samen met de Red Lions op het veld te staan", vat Nicolas (22) uit Ukkel het samen. (DBS)