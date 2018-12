Red Lions onthaald met een volksfeest op de Grote Markt Jasmijn Van Raemdonck

18 december 2018

14u14 1 Brussel De Red Lions, die afgelopen weekend in India de wereldtitel opstreken, werden dinsdag als nationale helden onthaald op de Grote Markt in Brussel. Met een duizendtal riepen de supporters de nationale hockeyploeg toe wanneer zij op het balkon van het Brusselse stadhuis verschenen.

Van alle uithoeken van het land zakten ze dinsdag af naar de Grote Markt, de fans van de Red Lions. Daar gaven zij zowel de spelers als de staff van het team een warm welkom na hun gouden prestatie op het wereldkampioenschap in India. De spelers, die deze ochtend vroeg nog op Zaventem landden, werden getrakteerd op een luid applaus van zo’n duizend trotse fans die een glimp van de nationale helden probeerden op te vangen. Hockeyfan Laurent Dooms nam vandaag zelfs een dag verlof om bij deze historische gebeurtenis te kunnen zijn. “Wat onze hockeymannen zondag hebben neergezet, is fantastisch”, vertelt een opgetogen Laurent die ook hockey speelt en zelfs scheidsrechter is in Brussel. “Het is een kleine sport maar hopelijk krijgt hockey na deze prestatie eindelijk de aandacht die het verdient”, voegt hij eraan toe.

Tous ensemble

Wanneer de spelers op het balkon verschijnen scanderen de supporters, die met Belgische vlaggen wapperen, ‘tous ensemble’. “Zonder jullie waren we nooit geraakt waar we nu staan”, spreken de spelers het publiek toe. In de massa staat ook Silvie, juffrouw in de Brusselse school ‘De Kleurdoos’ te dansen. Samen met haar leerlingen van het vierde leerjaar viert zij de overwinning van de Red Lions. “Als er zo iets groots gebeurt in België, moeten we dat toch met z’n allen komen vieren”, lacht de juf. “We hebben deze ochtend in de klas een filmpje gekeken van de finale en hebben geknutseld in het thema van het wereldkampioenschap. De leerlingen hebben zelfs Red Lions leren schrijven”, vertelt Silvie.

Volksfeest

De DJ op het balkon van het stadhuis trekt het volksfeest op gang. Niet alleen Belgische fans maar ook toeristen voegen zich bij de massa. “Wij dachten eerst dat het vandaag de nationale feestdag was omdat we al deze mensen hier zagen staan, versierd met Belgische vlaggen”, vertelt Kim Seon Wan uit Zuid-Korea. “Het is hier een groot feest, de Belgen zijn duidelijk trots op hun spelers”, voegt de Zuid-Koreaan eraan toe voor hij begint te dansen.

Zelfs de Belgische luchtmacht vliegt met vier vliegtuigen over de Grote Markt om het nationale hockeyteam te feliciteren. Burgemeester Philippe Close (PS) bedankt de Red Lions om met de wereldbeker terug naar huis te keren en laat weten dat hij trots is op de hele ploeg. “Na een bloedstollende finale komen jullie nu in de ‘hall of fame’ van de Belgische sportgeschiedenis terecht”, besluit de burgemeester.