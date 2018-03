Recyclart verlaat lokalen 02 maart 2018

02u57 0

Recyclart heeft tijdelijk onderdak gevonden in de OCMW-gebouwen van de stad. Het kunstencentrum moest noodgedwongen haar vertrouwde stek verlaten onder het station Kapellekerk door verbouwingswerken.





Gisteren viel het doek over de huidige werkplaats van Recyclart onder het station van Kapellekerk. De stad vernieuwt de lokalen, dus moest het kunstencentrum op 1 maart ten laatste verhuizen. Een helse onderneming, want Recyclart vond maar geen onderkomen voor haar activiteiten. Ondertussen heeft de organisatie enkele tijdelijke oplossingen getroffen. De bureaus krijgen onderdak in de OCMW-gebouwen aan de Papevest. De Bar daarentegen verhuist naar het cultuurhuis Les Brigittines. De werkateliers van Fabrik blijven nog tot 31 maart in hun huidige lokalen. De voorbije twee dagen was de ploeg druk in de weer om al het materiaal te verhuizen. Recyclart kreeg ook goed nieuws te horen: In 2019 zal het kunstencentrum kunnen terugkeren naar de gerenoveerde gebouwen van station Kapellekerk. (DCFS)





Meer over Recyclart

Kapellekerk