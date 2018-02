Recyclart verhuist restaurant naar Les Brigittines 13 februari 2018

02u48 0 Brussel Kunstencentrum Recyclart heeft onderdak gevonden voor haar restaurant. Vanaf maart moet de organisatie haar lokalen onder station Kapellekerk verlaten. Bar opent nu bij de buren Les Brigittines.

Het was Recyclart zelf die bij de overburen aanklopte. Omwille van brandbeveiligingswerken moet Recyclart in maart verhuizen en zijn ze op zoek naar een tijdelijk onderkomen. Voor het lunchrestaurant hebben ze alvast een oplossing gevonden. "Twee jaar geleden klopte Recyclart ook al bij ons aan", zegt Sandra Tielenmans van kunstencentrum Les Brigittines. "Recyclart renoveerde de keuken, dus zochten ze een tijdelijke plek om hun restaurant open te houden. Dat werkte toen prima. We zijn blij dat we ook deze keer kunnen helpen."





Geen plaats voor twee kunstencentra

Les Brigittines is zelf een kunstencentrum, met een grote personeelskeuken, maar zonder restaurant. Gedurende een jaar neemt Recyclart haar intrek in de grote hal van Les Brigittines, waar de lunch geserveerd wordt. Voor de ateliers en evenementen zoekt Recyclart evenwel nog steeds een nieuwe thuishaven. "We stippelen onze eigen programmatie uit. Hier is dus verder geen ruimte voor twee kunstencentra", aldus Tielemans. Zodra de werken aan het Kapellekerkstation afgerond zijn, zal Recyclart terugkeren naar haar oorspronkelijke gebouwen. (DCFS)





Meer over Recyclart