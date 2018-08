Recyclart opent op nieuwe locatie 30 augustus 2018

02u46 0 Brussel Kunstencentrum Recyclart heeft gisteren na een lange sluiting opnieuw de deuren geopend. Dat doet het niet op de oude locatie aan de Kapellekerk, maar in de Manchesterstraat in Molenbeek.

Op 1 maart viel het doek over de vorige werkplaats van Recyclart onder het station Kapellekerk.Volgens de spoorwegen kwam het kunstencentrum niet tegemoet aan de strengere eisen op het vlak van brandveiligheid. De verhuis bleek een helse onderneming, want Recyclart vond maar geen onderkomen voor haar activiteiten. Uiteindelijk werd toch een nieuwe locatie gevonden in Molenbeek.





Binnenkoer

Eind juli wilden ze al openen, maar dat stuitte toen nog op een njet van de brandweer. Voorlopig kan enkel nog de binnenkoer -met een capaciteit van 300 personen- gebruikt worden. De toegang tot de gebouwen zelf verloopt via een aparte aanvraag. De organisatie hoopt hier in het najaar ook gebruik van te maken. Gisteren werd met 'slechte b-films' de heropening gevierd. Vandaag en morgen zijn er kleine dj-sets en bands. Tot eind oktober zullen er van woensdag tot en met vrijdag activiteiten georganiseerd worden. Recyclart hoopt op termijn wel terug naar het Kapellekerkstation te verhuizen.





(WHW)