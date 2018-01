Recordjaar voor Haven van Brussel 27 januari 2018

03u23 0 Brussel De Haven van Brussel brak in 2017 zijn record van vervoerde goederen. De trafiek steeg met 7 procent ten opzichte van 2016 en bereikte zo een volume van bijna 7 miljoen ton.

"Een mooi cijfer, als je weet dat de waterwegtrafiek een positieve invloed heeft op de levenskwaliteit van de Brusselaars. Het vervoer van al deze goederen, zorgt ervoor dat 650.000 vrachtwagens minder op de Brusselse wegen rijden, goed voor 2.000 per dag", zegt directeur-generaal van de Haven Alfons Moens. "Dat zorgt niet alleen voor 100.000 ton minder CO²-uitstoot, maar door minder wegslijtage bespaart het gewest ook 25 miljoen euro."





De Haven kijkt ook reikhalzend uit naar 2018, want dan viert het zijn 25ste verjaardag. "We vieren met een grootse editie van het Havenfeest. Brusselaars zullen de haven kunnen ontdekken met allerhande activiteiten als een zeepkistenrace, een 'port run', een bezoek aan spectaculaire schepen, een indrukwekkende 'death ride' en ga zo maar door." Het Havenfeest vindt op 20 mei plaats.





Verder staan er dit jaar twee uiterst belangrijke projecten gepland. Zo bouwt de Haven een bouwmaterialendorp, waardoor er ruimte vrijkomt voor een nieuw gewestelijk park. Ten tweede voorziet de Haven de Brussels Cruise Terminal, een voorhaven waar riviercruiseschepen kunnen aanmeren. "De terminal zal een nieuwe kade van 240 meter krijgen, veel toeristen trekken en de stad miljoenen opleveren", aldus Moens. Tot slot zet de Haven haar inspanningen op milieuvlak verder en wil ze de eerste Belgische haven worden die het label 'CO²-neutraal' krijgt. (DCFS)